Она рассказала, как муж ее балует.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука рассказала об их совместной жизни и быте.

В Instagram Екатерину спросили, как ее балует любимый, и достаточно ли уделяет ей внимания. Блогерша ответила, что они находятся вместе почти круглосуточно, за исключением утренних эфиров мужа. По ее словам, они вместе ездят даже на мероприятия, которые ведет Владимир, поскольку в 80% случаев заказчиками являются подписчицы ее блога:

"Но если вы увидите нас в заведении, то чаще всего мы будем сидеть в телефонах. Так мы отдыхаем друг от друга".

Екатерина отметила, что ее муж является хорошим партнером во всех сферах жизни, а с их сыном Тимом он проводит даже больше времени, чем она. "Он выполняет все мои просьбы. И убирает, и готовит иногда, и в магазин в 23:00 поедет, если я хочу шоколадку. Я знаю, что он не откажет, поэтому стараюсь не наглеть", - добавила она.

Блогерша также вспомнила, что на рождение сына муж подарил ей машину, хотя она не имела водительского удостоверения и не очень нуждалась в этом подарке, поскольку они постоянно вместе:

"Он постоянно говорит комплименты. Единственное, он не очень романтичен, поэтому ему лучше говорить, чем намекать. Слава Богу, скромность - не моя черта характера".

Как сообщал УНИАН, недавно Остапчук подарил жене кольцо и предложил обвенчаться в церкви.

