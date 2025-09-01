Актер также признался, что было самым трудным для него во время съемок.

Известный британский актер Джуд Лоу, который сыграл российского диктатора Путина в фильме "Кремлевский волшебник", высказался об этой киноработе.

Как пишет издание The Guardian, актер полностью доверился режиссеру Оливье Ассаясу и согласился на эту роль, не боясь критики в свой адрес.

"Я был уверен, что в руках Оливье и сценария эта история будет рассказана умно, с нюансами и размышлениями. Мы не искали спора ради спора. Это персонаж в гораздо более широкой истории. Мы не пытались ничего о ком-то определить", - заявил Джуд перед премьерой ленты на Венецианском кинофестивале.

Лоу также добавил, что для него самым трудным стало сыграть некоторые эмоции в образе диктатора.

"Самое сложное для меня было то, что публичное лицо, которое мы видим, очень и очень мало что выдает. Для него существует термин - "человек без лица". Там маска. Понятно, что Оливье хотел бы, чтобы я изобразил то или иное в сцене с определенной эмоцией, и я чувствовал конфликт попытки показать очень мало", - отметил актер.

Что известно о фильме "Кремлевский волшебник"

Политическая драма Оливье Ассаяса, которая снята по мотивам бестселлера итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Съемки ленты проходили в Латвии. В центре сюжета - первые годы становления Путина у власти, сыгранного Джудом Лоу, и его взаимодействие с вымышленным советником Вадимом Барановым, которого сыграл Пол Дано.

Напомним, ранее в сети опубликовали первые кадры со съемок "Кремлевский волшебник".

