Власти опасаются, что число жертв и раненых будет расти.

Более 600 человек погибли и около тысячи получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6, которое произошло на востоке Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном. Об этом сообщает SKYNews. По данным издания, несколько деревень "полностью разрушены".

Как сообщает The Guardian, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов в поисках выживших.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения залегал на глубине всего 8 км. Подобные поверхностные толчки обычно приводят к серьёзным разрушениям.

Через двадцать минут в том же регионе было зафиксировано ещё одно землетрясение - магнитудой 4,5.

Власти заявляют, что из-за трудного доступа спасательные работы осложнены, а количество жертв может еще увеличиться.

В районе, где произошло землетрясение, преобладают невысокие здания из бетона и кирпича, а также встречаются дома из самана и дерева, возведённые по примитивным технологиям. Это делает их особенно уязвимыми при землетрясениях.

Землетрясения в Афганистане

Афганистан часто страдает от разрушительных землетрясений, особенно в горах Гиндукуш, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты.

Напомним, что серия подземных толчков на западе страны в 2023 году унесла жизни более тысячи человек. Так, 7 октября 2023 года землетрясение магнитудой 6,3 и последующие афтершоки, по данным правительства "Талибана", стали причиной гибели около 4 тысяч жителей. Однако ООН привела меньшую цифру — примерно 1500 погибших. Это стихийное бедствие стало самым смертоносным в Афганистане за последние годы.

