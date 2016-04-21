В Кремле будут рады, если соглашение об ассоциации с ЕС принесет Украине процветание - Песков

13:07, 21 апреля 2016
Политика
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В Кремле заявляют, что будут рады, если соглашение об ассоциации с Европейским союзом принесет Украине экономическую самостоятельность и процветание.

/ Фото УНІАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможных позитивных результатах от подписания соглашения, Песков сказал: "Мы посмотрим. Безусловно, Россия заинтересована, чтобы ее соседи были предсказуемыми, экономически самостоятельными, стабильными и процветающими. Если это соглашение поможет Украине хотя бы по каким-то параметрам достичь целей, то, безусловно, мы будем только рады".

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Он подчеркнул, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС в экономической части может касаться российско-украинских отношений.

"Разумеется, мы будем очень внимательно отслеживать возможные последствия, я имею ввиду негативные, если такие будут проявляться. Разумеется, будут приниматься необходимые меры балансирующего характера", - сказал Песков.

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