Закон об особом статусе Донбасса не действует из-за российской оккупации - Геращенко

Об этом в эфире 5 канала заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

"Украина выполняет все свои обязательства (в части особого статуса Донбасса - ред.), это первое. Во-вторых, хочу подчеркнуть, что украинский парламент принял соответствующий закон, более того – он был проголосован в сентябре 2014 года, и так же закон об особенностях местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей был затем проголосован с изменениями и в марте 2015 года. Собственно, это обязательство Украина выполнила", – отметила она.

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По словам Геращенко, закон об особом статусе Донбасса не может вступить в силу, пока на оккупированных территориях находятся российские войска.

"Вопрос в том, что этот закон не может вступить в силу до тех пор, пока на оккупированных территориях находятся российские войска, пока там находится российская техника, пока миссия ОБСЕ не имеет доступа на всю оккупированную территорию, недопущена до границы, пока не выпущены заложники, и ключевое – пока каждый день стреляют", – отметила вице-спикер парламента.

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