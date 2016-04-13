В парламенте Канады создали рекордно большую группу дружбы с Украиной - посол

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Facebook.

Посол отметил, что группа стала самой большой среди аналогичных групп в канадском парламенте.

Председателем группы избран либерал Борис Вжесневський, известный своими активными выступлениями в поддержку Украины. Среди его заместителей – другие известные политики, которые регулярно поднимают украинские вопросы в парламенте, - Рейнелл Андрейчук, Джеймс Безан, Джули Джерович. В группу вошла и министр труда, депутат украинского происхождения Мэри-Энн Мигичук.

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В приветственном слове Вжесневский призвал коллег совместно работать в поддержку Украины в ее борьбе за свободу и в реализации реформ.

Члены группы планируют посетить Украину.

В свою очередь Шевченко назвал приоритеты в сотрудничестве между парламентами двух стран: оборона, Соглашение о свободной торговле, финансовая помощь в модернизации Украины.

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Посол напомнил, что ранее в Верховной Раде Украины была создана аналогичная группа межпарламентских связей с Канадой, в которую вошли 64 депутата.