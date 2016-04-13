Томбинский о политическом кризисе: ЕС может подождать, но вопрос, сколько терпения у украинских граждан
Новый Кабинет министров Украины должен быть подотчетным украинскому народу и идти путем реформ.
Об этом сказал глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский на конференции «Реформы в сфере учета и аудита в Украине - европейское будущее».
«Я рассчитываю на то, что в ближайшее время парламент выберет новое правительство, которое будет подотчетно украинскому народу и даст ответ на вопросы о реформах и необходимости идти путем модернизации Украины», - сказал Томбинский.
Глава Представительства ЕС также отметил, что формирование правительства должно быть более прозрачным. Он напомнил, что после выборов 2014 года проходило публичное обсуждение кандидатур на должности министров и программ их реформ.
Читайте такжеЕвросоюз рассматривает две кандидатуры на смену своему послу в Украине - СМИ
«Это был хороший пример, что можно прозрачно формировать правительство», - подчеркнул Томбинский.
Также он отметил необходимость привлечение в правительство профессионалов.
«Сейчас нам нужно понять, кто на какую должность идет и с какой программой, и какая профессиональная подготовка у тех людей, которым будет поставлена задача проводить реформы», - сказал дипломат.
Он упомянул, что два месяца, на протяжении которых ведется дискуссия вокруг отставки Кабмина и формирования нового правительства, затормозили процесс получения Украиной финансовой помощи от международных кредиторов.
Читайте такжеПосол ЕС констатирует, что коалиция забыла об обещанном пересмотре избирательного законодательства
В частности, он отметил, что МВФ так и не возобновил программу финансовой помощи Украине, от которой зависят программы других международных кредиторов нашей страны, в том числе ЕС.
«Время - это большой фактор в политике и нужно использовать это время, которое дано Украине, чтобы не останавливать реформы, потому что это ответ украинским гражданам. Европейский Союз может подождать, но вопрос, сколько терпения у украинских граждан», - подчеркнул дипломат.