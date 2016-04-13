Томбинский о политическом кризисе: ЕС может подождать, но вопрос, сколько терпения у украинских граждан

Об этом сказал глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский на конференции «Реформы в сфере учета и аудита в Украине - европейское будущее».

«Я рассчитываю на то, что в ближайшее время парламент выберет новое правительство, которое будет подотчетно украинскому народу и даст ответ на вопросы о реформах и необходимости идти путем модернизации Украины», - сказал Томбинский.

Глава Представительства ЕС также отметил, что формирование правительства должно быть более прозрачным. Он напомнил, что после выборов 2014 года проходило публичное обсуждение кандидатур на должности министров и программ их реформ.

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«Это был хороший пример, что можно прозрачно формировать правительство», - подчеркнул Томбинский.

Также он отметил необходимость привлечение в правительство профессионалов.

«Сейчас нам нужно понять, кто на какую должность идет и с какой программой, и какая профессиональная подготовка у тех людей, которым будет поставлена задача проводить реформы», - сказал дипломат.

Он упомянул, что два месяца, на протяжении которых ведется дискуссия вокруг отставки Кабмина и формирования нового правительства, затормозили процесс получения Украиной финансовой помощи от международных кредиторов.

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В частности, он отметил, что МВФ так и не возобновил программу финансовой помощи Украине, от которой зависят программы других международных кредиторов нашей страны, в том числе ЕС.

«Время - это большой фактор в политике и нужно использовать это время, которое дано Украине, чтобы не останавливать реформы, потому что это ответ украинским гражданам. Европейский Союз может подождать, но вопрос, сколько терпения у украинских граждан», - подчеркнул дипломат.