В БПП заявляют, что голосование за кандидатуру премьера сегодня не планируется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Сегодня мы планируем собрание коалиции. Назначенного часа нет. Это может произойти, на мой взгляд, в 12 или 14 часов, для того, чтобы коалиция выдвинула кандидата в премьер-министры”, - отметил Гончаренко.

Кроме того, он заметил, что “никаких голосований относительно премьера и состава правительства сегодня, я думаю, не будет”.

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Отвечая на вопрос о спорных по состоянию на вчерашний день должностях трех министров, Гончаренко отметил, что “есть позиция руководства фракции, согласованная с премьером, которую они предложат фракции и фракция определится”.

“Пока я не хочу говорить фамилии, потому что это будет некорректно, потому что только фракция может определиться”, - добавил он.

На вопрос, когда будет последний день для решения вопроса о правительстве, депутат отметил, что четверг — это последний день, чтобы показать, что парламент дееспособный.

“Если нет, то идем на досрочные выборы. Это худший выход из ситуации, но это также выход”, - отметил Гончаренко.

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Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко заявил о согласовании нового состава правительства.

Переговоры по кандидатурам министров продолжались с 11 апреля.

12 апреля народный депутат от фракции "БПП" Мустафа Найем в своем Twitter написал, что голосование за новый Кабинет министров затягивается из-за торгов относительно кандидатур на должности министра энергетики и угольной промышленности, министра экономического развития и торговли, а также министра здравоохранения.

В свою очередь Гончаренко сообщал, что нет определенной позиции в отношении руководителей Минэкономразвития, Минэнерго и Министерства культуры.