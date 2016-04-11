Переговоры о правительстве и коалиции застопорились из-за кандидатуры первого вице-премьера - источник
Переговорный процесс о создании коалиции и нового правительства застопорился из-за кадровых вопросов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из участников переговорного процесса.
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По его словам, речь идет в первую очередь о кандидатуре первого вице-премьер-министра, поскольку Администрация президента хочет, чтобы это был "человек президента".
В частности, по словам собеседника агентства, Владимиру Гройсману в АП на должность первого вице-премьера предлагают кандидатуру нынешнего председателя Харьковской ОГА Игоря Райнина.
Собеседник также отметил, что экс-министр финансов Словакии Иван Миклош, скорее всего не войдет в новое правительство, поскольку он не является гражданином Украины и не хочет отказываться от своего гражданства.
Также нет согласованности насчет кандидатуры министра экономики Украины, поскольку кандидатуру, которую предлагает Гройсман, не поддерживают в АП (как известно ранее, Гройсман называл кандидатом на эту должность Юлию Ковалив — УНИАН).
Также серьезные дискуссии возникли вокруг кандидатуры вице-премьер-министра, министра культуры, поскольку фракция "Народный фронт" настаивает на том, чтобы Вячеслав Кириленко остался в новом правительстве, а у Гройсмана есть вопросы по этому поводу.
Кроме того, во фракции БПП, в частности, так называемая группа Александра Третьякова, лоббируют своего коллегу, народного депутата из этой фракции, который избирался в округе, Константина Ярынича.
Гройсман настаивает на том, чтобы все-таки в правительство вошли люди, которых можно назвать "молодыми реформаторами", в частности, Ковалив, Максим Нефедов, Евгений Нищук, но эти кандидатуры "не совсем воспринимаются" в АП, добавил собеседник агентства.