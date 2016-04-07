Миклош назвал условия, при которых согласится возглавить Минфин

Иван Миклош, которого Владимир Гройсман хотел бы видеть в кресле министра финансов, если возглавит Кабмин, рассказал об условиях, на которых он согласился бы занять эту должность. Интервью с Иваном Миклошем опубликовало "Новое время".

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"Я дал предварительное согласие стать министром финансов, но выдвинул свои условия. Их три. Первое касается сохранения словацкого гражданства, второе — программы будущего правительства, третье — его состава. Мне очень важно, чтобы правительство было ориентировано на реформы и было антикоррупционным", - отметил Миклош.

При этом он считает, что в работе на этой должности ему может помешать недостаточный уровень русского языка: "Я понимаю почти все, что пишется и говорится на русском, но моя устная речь не очень хороша. А с переводчиком принимать участие в дебатах сложно. Это, кстати, причина, по которой я, возможно, откажусь от должности министра финансов. В любом случае я рассматриваю себя только как временную кандидатуру на короткий срок".

Как сообщал УНИАН, Гройсман как претендент на пост премьер-министра заявил, что хочет, чтобы в его правительстве министром финансов был бывший вице-премьер Словакии Иван Миклош, который сейчас является советником министра финансов Натальи Яресько по вопросам налоговой системы, децентрализации и общей реорганизации государственных финансов.

В то же время, по данным СМИ, Миклош не хочет отказываться от словацкого гражданства, а согласно украинскому законодательству иностранец с гражданством другой страны не может быть министром.

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