Порошенко: Изменения в Конституцию о децентрализации вступят в силу после вывода российских войск

Об этом он сказал в ходе выступления в Национальном пресс-клубе Японии.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2217а о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации.

"Эти конституционные изменения вступят в силу, как только Украина получит контроль над границей с Россией, как только Россия выведет свои войска с Донбасса. Но если Россия оставит свои оккупационные войска на оккупированной территории, мы никогда не сможем согласиться с любыми действиями, которые будут направлены на легитимизацию оккупации. Минские соглашения четко указывают: иностранные войска должны быть выведены, контроль над границей возвращен Украине", - заявил Порошенко.

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Отметим, что согласно принятому в первом чтении 31 августа 2015 года законопроекту, соответствующий закон должен вступить в силу "через три месяца со дня его опубликования".

В связи с рассмотрением документа, который вводит особое осуществление местного самоуправления в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", под стенами парламента тогда произошли массовые беспорядки с взрывом гранаты, что привело к гибели 4 бойцов Национальной гвардии и травмированию еще около 150 человек.