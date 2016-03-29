"Торговец смертью" и наркодилер: Вашингтон исключил возможность обмена Савченко на россиян Бута и Ярошенко

Об этом заявил пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс, передает РИА "Новости".

"Нет, мы не рассматриваем такую возможность", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Москва и Вашингтон в данный момент обсуждают возможность обмена Савченко на Бута и Ярошенко.

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"США привержены своим обязательствам в рамках международного и национального права по содержанию заключенных. США также обеспечивают необходимый консульский доступ к иностранным заключенным, отбывающим наказание на территории США", - подчеркнул представитель посольства.

В понедельник некоторые СМИ сообщили, что российская сторона предложила США обменять осужденную летчицу на группу россиян, в число которых входят находящиеся в американских тюрьмах Виктор Бут и Константин Ярошенко.

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Добавим, что Бута суд признал виновным по нескольким пунктам, в том числе речь шла о продаже оружия организации "Революционные силы Колумбии". В западных СМИ он фигурировал как "торговец смертью". В свою очередь Константин Ярошенко был арестован в Либерии по обвинению в подготовке перевозки крупных партий кокаина. Позже его доставили в США и в 2011 году осудили к 20 годам заключения.

Как сообщал УНИАН ранее, в МИД РФ заявили, что Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко связи с Минскими договоренностями, поскольку не является субъектом сделок и может лишь оказывать давление на стороны конфликта.