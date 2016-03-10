Гройсман о необходимости нового премьера: Сейчас мяч на поле Яценюка, он должен принять решение

Дискуссии о новом премьер-министре в Украине быть не может, потому что в Украине есть действующий премьер, именно он должен принимать решения, в первую очередь о работе правительства, сказал спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в ходе 12 международной конференции Dragon Capital.

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В частности, отвечая на вопрос о том, нужен ли Украине новый премьер-министр, Гройсман сказал: «Я не хочу ни на что намекать. Не может быть дискуссии о премьер-министре, у нас есть действующий премьер. Но сейчас мяч на поле премьер-министра, он должен принять решение», - сказал Гросман.

Он подчеркнул, что стране необходимо представить план действий и преобразований в стране. По мнению спикера парламента, в Украине можно провести изменения, победить коррупцию, создать условия для работы бизнеса, сформировать качественное избирательное законодательство, эффективную судебную систему.

«Я не вижу разницы между политическим и технократическим правительством. Есть разница между правительством, которое работает на результат, и правительством, которое работает на процесс. Правительство должно быть профессиональным и адекватным», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны «Большой семерки», представители МВФ и Госдепартамента США.

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Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.