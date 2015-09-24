Порошенко ответил на петицию о назначении Саакашвили премьером

На сайте главы государства сообщается, что Порошенко рассмотрел размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства президента Украины электронную петицию о "назначении М.Саакашвили Премьер-министром Украины", которую подписали более 31 тысячи граждан.

Порошенко отметил, что для выдвижения кандидатуры Саакашвили на пост премьер-министра Украины следует учитывать нормы действующего законодательства. При этом президент напомнил, что, согласно Конституции Украины, премьер-министр Украины назначается Верховной Радой Украины по представлению президента Украины, который вносит представление по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

Также указывается, что назначению нового премьер-министра Украины предшествует отставка предыдущего. Вопрос отставки правительства урегулирован статьей 115 Конституции Украины, согласно которой Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой; премьер-министр, другие члены Кабинета министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке; отставка премьер-министра, принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров влечет за собой отставку всего состава правительства.

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Кроме того, Порошенко напоминает, что парламент по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады может рассмотреть вопрос об ответственности Кабинета министров и принять резолюцию недоверия Кабинету министров большинством от конституционного состава ВР, но вопрос об ответственности правительства не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров или в течение последней сессии Верховной Рады.

«Поскольку Верховной Радой Украины 11 декабря 2014 года одобрена Программа деятельности Кабинета Министров Украины А.Яценюка, то в течение года (до 11 декабря 2015 года) Верховная Рада Украины не может рассматривать вопрос об ответственности этого Правительства», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что, «кроме того, необходимым условием начала вышеприведенной процедуры назначения премьер-министра Украины является личное согласие кандидата о назначении на эту должность. Однако М.Саакашвили по этому вопросу не высказывался».

«Вместе с тем, учитывая актуальность затронутой в петиции проблемы, на ближайших заседаниях Национального совета реформ будет уделено усиленное внимание вопросам их продвижения по конкретным направлениям и обсуждена действенность мер Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины относительно ускорения реформ, в частности в рамках Плана законодательного обеспечения реформ в Украине и Программы деятельности Кабинета Министров Украины».