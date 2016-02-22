Посольство Украины в Польше назвало "недружественным жестом" показ антиукраинского фильма о Евромайдане

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Республике Польша в Facebook.

"Наиболее болезненно то, что этот фильм польский телеканал "приурочил" ко второй годовщине Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

"Хотим обратиться ко всем зрителям телеканала "TVN24", введенных этим фильмом в заблуждение. Два года назад украинцы на Майдане пошли под пули, защищая европейские ценности, честь и достоинство народа, право выбирать свое европейское будущее. И сегодня они продолжают жертвовать жизнью, чтобы утвердить независимость Украины и остановить имперские аппетиты российского агрессора, которые угрожают демократическому миру, в том числе Польше", - сообщили в посольстве.

Читайте такжеИнформационная война РФ против Украины достигает результатов: В ЕС заявили об увеличении количества сторонников Кремля

"Верим, что польский народ, который за годы своей истории научился ценить правду и выявлять коварную ложь, даст достойную оценку этому фильму, а также самому факту его показа на телеканале TVN24", - отмечается в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что ожидают объяснений от редакции телеканала TVN24, "почему из множества существующих объективных картин о событиях Майдана был выбран именно это лживое произведение пророссийской пропаганды, который оскорбляет память о Героях Революции Достоинства".

Читайте также"LifeNews – п*****сы!": прохожий испортил кремлевским пропагандистам прямой эфир из Парижа (видео)

"Просим также в дальнейшем проявлять осмотрительность и не подыгрывать тем силам, которые выступают не только против европейской Украины, но и против европейской Польши и дружеских украинско-польских отношений", - говорится в сообщении.

Заява Посольства України в Республіці ПольщаПосольство України у Польщі розчароване недружнім жестом польського телека... Posted by Посольство України в Республіці Польща/The Embassy of Ukraine in Warsaw on Sunday, February 21, 2016

Как сообщал УНИАН, польский телеканал TVN24 вчера, 21 февраля, показал скандальный и манипулятивный французский фильм «Маски революции» о Евромайдане.

Напомним, фильм «Маски революции» впервые был показан в эфире французского телеканала Canal+ в начале февраля. Против показа фильма протестовали украинская общественность и Посольство Украины в Париже. В заявлении посольства говорилось, что «Маски революции» - это документальный фильм, снятый в стиле теории заговора и российской пропаганды, дезинформирует европейцев о событиях в Украине зимой 2013-2014 гг. и является неуважением к людям, которые погибли во имя демократического будущего своей страны.