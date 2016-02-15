Украина в ООН: РФ развернула в Крыму 23-тысячную группировку и готовит объекты для хранения ядерного оружия
Продолжающаяся милитаризация Крыма угрожает не только Черноморскому региону, но другим странам.
Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
«Незаконная оккупация и последующая милитаризация в Крыму угрожают не только далеко идущими последствиями Черноморскому региону, а также южной Европе, северной Африке и Ближнему Востоку. События в Сирии – убедительное доказательство этому», – сказал он в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросу соблюдения целей и принципов Устава ООН.
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«Особую опасность вызывает развертывание потенциальных носителей ядерных боеголовок на судах и боевых самолетах, а также намерение России переоборудовать инфраструктуру объектов для хранения ядерного оружия, оставшуюся в Крыму от СССР», – подчеркнул Ельченко, добавив, что Россия развернула в Крыму группировку в «более 23 тысячи человек, сотни боевых танков, БТР, БМП, десятки систем береговой стрельбы».
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.