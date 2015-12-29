Посол Швеции назвал борьбу с коррупцией в Украине "самым большим разочарованием"

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Мы должны быть честными и признать, что борьба с коррупцией за последние два года - это самое большое разочарование в сфере реформ в Украине. Большинство шведских компаний не заметили существенных изменений в проблеме коррупции", - заявил дипломат.

Также Фон Бекерат отметил успехи.

"Мы увидели достаточно важные результаты, такие как реформы в энергетической сфере - больное, но важное решение уменьшить субсидии на газ, достижения в сфере децентрализации и дерегуляции. Мы увидели очень важные успехи в стабилизации украинской гривны. В банковской сфере треть учреждений вышла с рынка", - отметил посол.

Фон Бекерат призвал Киев ускорить реформы и "создать такую систему правосудия, в которую будут верить сами украинцы".

Читайте такжеУкраинцы считают коррумпированность преподавателей наибольшей проблемой высшего образования в стране - опрос

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко заявил, что недоволен результатами борьбы с коррупцией.

Порошенко подчеркнул, что с первых дней следующего года простые украинцы должны ощутить эти результаты. «Мы должны доказать, что система, которую мы так заботливо создавали весь 2015-й год, наконец, работает для Украины и способна приносить хороший результат», – заявил Порошенко.