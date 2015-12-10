Порошенко недоволен результатами борьбы с коррупцией

Об этом он сказал на втором заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко подчеркнул, что с первых дней следующего года простые украинцы должны ощутить эти результаты. «Мы должны доказать, что система, которую мы так заботливо создавали весь 2015-й год, наконец, работает для Украины и способна приносить хороший результат», – заявил Порошенко.

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Президент предостерег от успокоительных отчетов по первому этапу антикоррупционных действий. «Вроде движемся, вроде прогресс, вроде чего-то уже достигли. Нет, подчеркиваю, что мы только создаем институциональную структуру, создаем предпосылки для неотвратимости наказаний. Несмотря на то, что каждый день, ну, по крайней мере каждую неделю, чиновников задерживают за взятки, за которые должны быть заключены за решетку, результаты пока что меня не удовлетворяют», – заявил Порошенко.

В то же время, говоря о первых конкретных результатах борьбы с коррупцией, президент напомнил, что вчера на взятке в 250 тыс. долл. сотрудники СБУ задержали работников центрального органа исполнительной власти. «За одну бумажку, только за право подписания бумажки. У кого? В оборонных предприятиях. Это не просто коррупция – это мародерство», – заявил Порошенко.

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Глава государства поблагодарил за интенсивность работы председателя СБУ Василия Грицака и, обращаясь к руководителям Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику и Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, подчеркнул: «Сейчас это уже ваши клиенты, и мы своими решительными действиями должны показать – в Украине наступили новые времена, и ни одна должность, ни один политический флаг не являются «зонтиком», чтобы защитить от справедливого наказания за коррупционные действия.

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Глава государства отметил первые антикоррупционные шаги – создание соответствующих структур – и подчеркнул: «Мы не сидели, сложа руки. То, что мы успели сделать, стоило немалых усилий, иногда титанических». «Создаются институты, формируется законодательное поле, вводятся антикоррупционные инициативы, происходит активное привлечение общественности и международного сообщества к антикоррупционной реформе», – сказал Порошенко.

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Президент акцентировал на том, что во время визита вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена было объявлено о помощи США в антикоррупционных действиях. «Львиная доля из тех 190 миллионов долларов, которые были привезены в качестве дополнительной технической помощи, пойдет на помощь в создании эффективных правоохранительных и антикоррупционных органов», – отметил президент, выразив надежду, что другие доноры и партнеры Украины будут принимать активное участие в помощи. «Речь идет не только о деньгах. Речь идет о доверии, когда они принимают участие и своими финансами, своими советниками подтверждают, что на сегодняшний день Украина развивается именно в правильном направлении».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря за взятку в 250 тыс. долл. задержали одного из заместителей председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.