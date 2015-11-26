Крымские татары озвучили условия, при которых согласны дать Крыму свет

Об этом сказал один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев, сообщает "Крым. Реалии".

"Они должны сделать какие-то встречные шаги. Я считаю, что они должны, в первую очередь, освободить Ахтема Чийгоза, знаковых фигур. Но ничего этого не делают. Поэтому сейчас такой прессинг со стороны общественности, какого черта мы должны включать им свет", - сказал Джемилев.

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По словам депутата, украинское руководство настаивает на том, чтобы поставки в Крым возобновились, поскольку, по условиям договоров, заключенных между Киевом и Москвой, Украина вынуждена платить России большие штрафы за сбои.

Однако в то же время, как утверждает Джемилев, крымские татары считают, что энергетическая блокада должна продолжаться.

"Штаб сказал: "обрубить пока провода. Пока не будет команды из Киева, мы вам не дадим включить". Вот такая ситуация на сегодняшний день, как будет завтра - посмотрим", - заявил Джемилев.

При этом он подчеркнул, что пока его соратники не собираются разрешать возобновлять поставки электроэнергии в Крым.

Как сообщалось, в Крыму 22 ноября из-за повреждения опор ЛЭП в Херсонской области в 00:25 произошло отключение электроэнергии, поступающей на территорию полуострова с материковой части Украины. Вечером 24 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что ремонтные бригады починили опору одной из поврежденных линий электропередач в Херсонской области – "Каховка-Титан".

Полуостров сейчас обеспечивается электроэнергией, выработанной источниками крымской генерации, а также дизельными генераторами, завезенными из России после аннексии полуострова 2014 года. Однако этих мощностей не хватает.