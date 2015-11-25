Чубаров: Энергетическая блокада Крыма заставит рассматривать деоккупацию полуострова на международном уровне

Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров.

По его словам, энергетическая блокада Крыма заставит рассматривать вопрос о деоккупации Крыма на высшем международном уровне.

«Если это каким-то образом окажется сейчас невозможно, то необходимо расширить Минскую группу и там рассматривать вопрос о возврате Крыма», - сказал Чубаров.

Кроме того, политик подчеркнул важность и возможной работы миссии ООН по правам человека на оккупированном полуострове, пока он не вернется в состав Украины.

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«На долговременной встрече с дипломатами миссии ООН, которые наблюдают сейчас в Украине за правами человека, мы обсудили возможность присутствия постоянной миссии ООН в оккупированном Крыму. Это решало бы очень много вопросов до того времени, пока мы не вернем Крым. Присутствие миссии ООН не позволяло бы оккупационным властям таким грубым образом нарушать права человека», – считает Чубаров.

Он также отметил, что Крым не может быть совсем без энергоснабжения, это не нормально.

«Но мы должны все сделать для того, чтобы энергоснабжение Украины не усиливало оккупантов. Чтобы оно доходило до тех людей, о которых мы беспокоимся», – подчеркнул глава Меджлиса.