Президент считает, что Революция Достоинства закончится только после выполнения программы европейских изменений

Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

Президент напомнил, что всего два года отделяют государство от начала Революции Достоинства, но ее исторический масштаб уже очевиден.

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«Крах диктаторского режима сорвал планы по ликвидации Украины, ее превращения в подчиненную Кремлю малороссийскую автономию, управляемую пятую колонну. И тогда из Москвы запустили план Б – военную агрессию и попытку расчленить нашу страну. Просчитались. Потому что нет Малороссии: осталась в учебниках истории. Новороссии тоже не существует: оказалась кремлевской галлюцинацией. А Украина была, есть и будет! Вот главное, что мы как народ доказали за эти два года», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в ноябре 2013 года революция только началась.

«Говорить о завершенности можно будет лишь тогда, когда мы выполним программу европейских изменений, которую сформулировали и поставили на повестку дня миллионы людей, вышедшие на майданы. Программу, которую поддержали десятки миллионов на трех демократических выборах - президентских, парламентских и местных. Тем самым выполнено одно из ключевых требований людей – полная перезагрузка власти», - подчеркнул президент.