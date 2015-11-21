Президент считает, что Революция Достоинства закончится только после выполнения программы европейских изменений
Президент Украины Петр Порошенко считает, что о завершении Революции Достоинства можно будет говорить только после выполнения программы европейских изменений.
Об этом он заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.
Президент напомнил, что всего два года отделяют государство от начала Революции Достоинства, но ее исторический масштаб уже очевиден.
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«Крах диктаторского режима сорвал планы по ликвидации Украины, ее превращения в подчиненную Кремлю малороссийскую автономию, управляемую пятую колонну. И тогда из Москвы запустили план Б – военную агрессию и попытку расчленить нашу страну. Просчитались. Потому что нет Малороссии: осталась в учебниках истории. Новороссии тоже не существует: оказалась кремлевской галлюцинацией. А Украина была, есть и будет! Вот главное, что мы как народ доказали за эти два года», - подчеркнул Порошенко.
По его словам, в ноябре 2013 года революция только началась.
«Говорить о завершенности можно будет лишь тогда, когда мы выполним программу европейских изменений, которую сформулировали и поставили на повестку дня миллионы людей, вышедшие на майданы. Программу, которую поддержали десятки миллионов на трех демократических выборах - президентских, парламентских и местных. Тем самым выполнено одно из ключевых требований людей – полная перезагрузка власти», - подчеркнул президент.