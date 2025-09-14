Неприхотливые растения необходимы и опытным, и начинающим садоводам.

Люди, которые давно занимаются огородными делами, знают, что бархатцы - одни из лучших сидератов. Они цветут с июня до поздней осени, выдерживают небольшие заморозки, и очень помогают почве. Узнайте, когда сажать бархатцы в открытый грунт и что можно получить от растений.

Как использовать бархатцы осенью для улучшения состояния почвы

"Кудрявые" цветы прекрасно чувствуют себя на украинских грядках, хотя сама культура родом из Южной и Центральной Америки. В цветках много эфирных масел, минералов, витаминов, органических кислот, флавоноидов и фитонцидов. Благодаря такому богатому составу бархатцы могут очищать почву от тяжелых металлов, обогащать питательными веществами и бороться с патогенным микроорганизмами. Кроме того, корневая система бархатцев способна насытить почву органическими кислотами, улучшая ее состояние.

Также можно использовать бархатцы осенью как удобрение - посеять сразу после сбора урожая, через две недели скосить и заделать в почву. Именно так у вас получится помочь земле, прикладывая минимум усилий. Из бархатцев многие огородники делают настой, заливая водой вышеуказанное растение вместе с крапивой или люцерной. Если вам нужно снизить кислотность почвы, то удобрение из бархатцев - отличный вариант. Рядом с бархатцами любые растения чувствуют себя превосходно, поэтому высаживать "кудрявые" цветы на грядках нужно обязательно.

Видео дня

Как посадить бархатцы осенью для защиты от насекомых

Бархатцы, высаженные на грядках, абсолютно непривлекательны для нематоды, медведки, проволочника и других паразитов. Корни растения выделяют тиофены - вещества, убивающие вредителей. Еще один аргумент, зачем закапывать бархатцы в землю - ради улучшения качества почвы. Корневая система разрастается быстро и обильно, постоянно рыхлит почву, насыщая ее кислородом.

Запах, который источают растения, отпугивает клопов, блошек, тлю, колорадских жуков, капустную белянку, луковую муху и земляничного долгоносика. Чудодейственные цветы можно высаживать вдоль грядок летом, а потом закапывать в землю осенью - тогда цветы уничтожат личинок, которые могут прятаться в почве.

Как сажать бархатцы в открытый грунт для защиты от грызунов

Вы удивитесь, но и для таких целей используют яркие растения. Посадить бархатцы осенью необходимо, если важно уберечь деревья и кустарники от кротов, крыс, мышей и других мелких вредителей. Правда, для таких целей подойдут только сорта прямостоячего и отклоненного бархатца - у них длиннее побеги. Ими нужно обматывать ствол от корней до первых крупных ветвей.

Дополнительно неприхотливыми растениями можно мульчировать почву вокруг деревьев и кустарников - бархатцы нужно просто измельчить и рассыпать в приствольных кругах. Главное - не пропустить срок, когда сажать бархатцы осенью в почву. Как мы уже сказали, важно сделать это сразу после сбора урожая, через две недели скосить и закопать прямо в землю.

