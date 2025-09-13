Хрустящая маринованная капуста на зиму в отличие от квашеной готовится быстро и крайне просто. Овощи мелко шинкуют, после чего заливают сладким маринадом. Уже за одну ночь шикарная закуска готова, а к зиме она хорошо пропитается и станет ещё вкуснее.
Мы рассказали, как готовится отличная маринованная капуста на зиму. Заготовку можно делать из белокочанной, фиолетовой и даже цветной капусты - получится по-своему вкусно.
Сладкая маринованная капуста на зиму в банках
Для маринования лучше выбирать старые кочаны с толстыми хрустящими листьями. К салату добавляем "секретный" ингредиент - болгарский перец, который придаст блюду приятный сладковатый привкус и свежий аромат.
На две банки объемом 0,5 л понадобится:
- килограмм капусты;
- одна морковь;
- один сладкий перец;
- пол литра воды;
- пять столовых ложек уксуса;
- три ложки подсолнечного масла;
- шесть ложек сахара;
- одна ложка соли.
Капусту и морковь нужно натереть на крупной терке. Перец - нарезать соломкой. Смешать овощи и слегка размять руками. Воду закипятить, всыпать соль, сахар и уксус с маслом.
Салат плотно разложить по банкам (стерилизовать не обязательно), оставив по 2 см свободного пространства. Заливается маринованная капуста на зиму горячим рассолом медленно и маленькой струей. Старайтесь не попадать на стенки емкости, чтобы они не треснула. Оставьте заготовку остыть на столе, а потом поставить на ночь в холодильник. Консервация готова, но можно есть не сразу, а переставить в место долгого хранения.
Цветная капуста маринованная на зиму
Приготовленные таким образом соцветия получаются хрустящими, сочными и в меру пряными. Для блюда отберите плотные осенние сорта.
Ингредиенты для двух поллитровых банок:
- семьсот грамм цветной капусты;
- одна морковь;
- два зубчика чеснока;
- семьсот грамм воды;
- десять горошин черного перца;
- две ложки сахара;
- две ложки уксуса;
- ложка соли.
Капусту разделить на небольшие соцветия, залить кипятком и сразу достать ситом. Кипяченую воду не выливайте - она еще понадобится. Морковь нарезать полукольцами, чеснок - мелкими пластинами.
После этого плотно выкладывается цветная капуста маринованная на зиму в банки вперемешку с остальными овощами. Также в каждую емкость положить по 5 горошин перца. Снова влить кипяток, оставить на 5 минут, слить воду в кастрюлю и добавить соль, сахар и уксус. Прокипятить, залить в третий раз и уже герметично закрутить крышки.