Маринованная капуста готовится очень быстро и всего в два шага.

Хрустящая маринованная капуста на зиму в отличие от квашеной готовится быстро и крайне просто. Овощи мелко шинкуют, после чего заливают сладким маринадом. Уже за одну ночь шикарная закуска готова, а к зиме она хорошо пропитается и станет ещё вкуснее.

Мы рассказали, как готовится отличная маринованная капуста на зиму. Заготовку можно делать из белокочанной, фиолетовой и даже цветной капусты - получится по-своему вкусно.

Сладкая маринованная капуста на зиму в банках

Для маринования лучше выбирать старые кочаны с толстыми хрустящими листьями. К салату добавляем "секретный" ингредиент - болгарский перец, который придаст блюду приятный сладковатый привкус и свежий аромат.

На две банки объемом 0,5 л понадобится:

килограмм капусты;

одна морковь;

один сладкий перец;

пол литра воды;

пять столовых ложек уксуса;

три ложки подсолнечного масла;

шесть ложек сахара;

одна ложка соли.

Капусту и морковь нужно натереть на крупной терке. Перец - нарезать соломкой. Смешать овощи и слегка размять руками. Воду закипятить, всыпать соль, сахар и уксус с маслом.

Салат плотно разложить по банкам (стерилизовать не обязательно), оставив по 2 см свободного пространства. Заливается маринованная капуста на зиму горячим рассолом медленно и маленькой струей. Старайтесь не попадать на стенки емкости, чтобы они не треснула. Оставьте заготовку остыть на столе, а потом поставить на ночь в холодильник. Консервация готова, но можно есть не сразу, а переставить в место долгого хранения.

Цветная капуста маринованная на зиму

Приготовленные таким образом соцветия получаются хрустящими, сочными и в меру пряными. Для блюда отберите плотные осенние сорта.

Ингредиенты для двух поллитровых банок:

семьсот грамм цветной капусты;

одна морковь;

два зубчика чеснока;

семьсот грамм воды;

десять горошин черного перца;

две ложки сахара;

две ложки уксуса;

ложка соли.

Капусту разделить на небольшие соцветия, залить кипятком и сразу достать ситом. Кипяченую воду не выливайте - она еще понадобится. Морковь нарезать полукольцами, чеснок - мелкими пластинами.

После этого плотно выкладывается цветная капуста маринованная на зиму в банки вперемешку с остальными овощами. Также в каждую емкость положить по 5 горошин перца. Снова влить кипяток, оставить на 5 минут, слить воду в кастрюлю и добавить соль, сахар и уксус. Прокипятить, залить в третий раз и уже герметично закрутить крышки.

