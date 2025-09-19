Германия поддерживает идею более активного использования замороженных активов, несмотря на юридические трудности.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что Берлин намерен работать над идеями использования замороженных в Европейском Союзе российских активов. Это свидетельствует об открытости Германии к этому юридически сложному вопросу, пишет Reuters.

"Все должно быть тщательно изучено. Германия хочет играть роль страны, которая помогает находить решения, а не блокирует их", - отметил он.

К полной конфискации этих активов в Брюсселе до сих пор относятся осторожно, однако уже обсуждают возможности более интенсивного использования этих ресурсов, в частности, для финансирования помощи Украине на фоне неопределенности поддержки со стороны США при президентстве Дональда Трампа.

Отмечается, что пока ЕС принимал только проценты, полученные от активов, которые были заморожены после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Однако министр финансов Германии подчеркнул, что его коалиционное правительство поддерживает идею активного использования замороженных активов РФ, несмотря на юридические трудности.

"Существует финансовая потребность. Мы хотим быть ответственными перед Украиной", - отметил Клингбайль.

В то же время Еврокомиссия обсуждает концепцию "репарационного кредита" для Киева. Речь о кредите, который будет обеспечен замороженными активами Центробанка РФ. При этом сами активы не будут изыматься, а Еврокомиссия будет выпускать облигации под государственные гарантии. Погашение кредита планируется осуществить за счет будущих репараций от России.

По словам комиссара ЕС по вопросам экономики Валдиса Домбровскиса, размер кредита будет зависеть от оценки финансовых потребностей Украины, которую сейчас завершает МВФ. Окончательное предложение в Еврокомиссии ожидают представить уже в октябре.

Финансирование Украины и замороженные активы РФ

19 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл.

Он также отметил, что во время последней миссии МВФ правительство поставило вопрос о необходимости новой программы. Общая потребность средств для финансирования четырехлетней программы может составить 150-170 млрд долл.

Ранее сообщалось, что в Европе придумали, как передать Киеву замороженные активы РФ без конфискации. По словам журналистов, одна из рассматриваемых схем предусматривает покупку беспроцентных облигаций ЕС за российские деньги, замороженные в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

