Для того чтобы морковь была вкусной, важно не упустить сроки.

В конце лета-начале осени украинцы собирают урожай, причем, всего - овощей, фруктов, ягод и, конечно, корнеплодов. Для того чтобы долго хранить популярный овощ и не уничтожить его вкусовые качества, важно знать, когда убирать морковь в 2025 году и что делать со свеклой.

Когда убирать свеклу и морковь - сроки

Раннеспелые и среднеспелые сорта моркови огородники уже собрали летом, а вот экземпляры, которые спеют поздно, нужно убирать в сентябре. Важно успеть до заморозков, так что каждый садовод обязан следить за столбиком термометра. Как только температура опустится до +5 градусов, корнеплод перестанет зреть и расти. Именно в этот момент и можно начинать уборку. Если будете откладывать, то низкие температуры больно "ударят" по овощу - он начнет гнить в погребе, а значит, хуже храниться.

Есть несколько признаков, когда убирать морковь в Украине, если ориентироваться не только на температуру:

Видео дня

нижние листья желтого цвета;

размер корнеплодов соответствует характеристикам сорта;

срок вегетации окончен;

белые корешки видно невооруженным глазом.

Если вы заметили все эти "знаки", то можете смело приступать к сбору урожая, чтобы не передерживать овощ в земле. От этого, кстати, его вкус тоже портится.

По тем же вышеперечисленным признакам можно понять, когда убирать свеклу, но стоит учитывать минимальные отличия - все-таки, это хоть и тоже корнеплод, но другой, отличающийся от моркови. Если листья свеклы пожелтели, сам овощ твердый и плотный, а диаметр его равен пяти-десяти сантиметрам, то корнеплод можно выкапывать.

Как правильно выкапывать морковь и свеклу

После того как вы запомнили, когда убирать морковь и свеклу, запишите себе, как правильно это делать. Любая ошибка может привести к потере урожая в будущем - "раненые" корнеплоды будут хуже храниться в подвале или погребе.

Выкапывать морковь и свеклу нужно в сухой и прохладный день утром или вечером. Если прошли дожди, лучше подождать, пока земля не просохнет. Желательно слегка поддеть корнеплоды лопатой или вилами, но аккуратно, чтобы не повредить овощи. Травмированные экземпляры нужно использовать в кулинарии в первую очередь и не класть в один ящик с целыми, иначе бактерии "побегут" дальше.

Категорически запрещено стучать корнеплодами друг о друга или о землю - так вы тоже можете повредить целостность кожуры. Лучше оставить морковь и свеклу лежать на солнце в течение часа-двух, а затем, когда грязь высохнет, аккуратно убрать ее руками.

Хранить в погребе, подвале или кладовке овощи можно, если обеспечить им температуру от нуля до плюс двух градусов. Можно разместить навалом или опустить в песок, опилки, но ящики и контейнеры, вне зависимости от способа хранения, обязательно нужно обработать фунгицидами, то есть, обеззаразить, а потом высушить. Соблюдая все эти правила, вы сможете сохранить свежие корнеплоды до следующего сезона.

Вас также могут заинтересовать новости: