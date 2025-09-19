Эксперты поелились, как сделать макияж более актуальным, подчеркнув лучшие стороны.

Тенденции в макияже постоянно сменяют друг друга, однако многие продолжают придерживаться привычных приемов, которые когда-то выглядели уместно, но со временем перестали работать. Вечная классика действительно ценна, но стоит помнить: есть тонкая грань между элегантностью и устаревшим образом, пишет VegOut.

Если ваш макияж давно не менялся и напоминает снимки из студенческого альбома, пара небольших поправок способна заметно освежить внешний вид - и для этого вовсе не нужно полностью обновлять косметичку.

Специалисты назвали наиболее типичные ошибки в макияже, которые выдают "устаревший" образ, а также поделились рекомендациями, как сделать его более актуальным, подчеркнув лучшие стороны.

Тяжелый, маскообразный тон. Если тональный крем выглядит как толстый слой, он старит. Признаки: плоская, непрозрачная текстура; оседание в морщинах; резкий цветовой переход на линии челюсти. Эксперты посоветовали заменить плотное матовое покрытие на более естественное. Смешайте немного тонального с увлажняющим кремом или используйте легкую формулу только там, где нужно - в центре лица, вокруг носа, на покраснениях. Пусть настоящая кожа проглядывает.

Слишком выщипанные или "жесткие" брови. Тонкие дуги из 90-х или прямоугольные "штампы" в цвете, не подходящем к волосам, точно должны остаться в прошлом. Попробуйте мягкую структуру: выберите продукт для бровей в оттенке, близком к цвету корней (или на тон светлее, если волосы очень темные). Легкими, пушистыми штрихами прорисуйте переднюю часть, затем акцентируйте от дуги до конца. Прозрачный или тонированный гель вверх придаст аккуратный современный вид.

Резкие контуры. Старая техника - серый контур от уха до рта, плотная банановая пудра под глазами и яркий хайлайтер - выглядит театрально при дневном свете и подчеркивает морщины на текстурной коже. Попробуйте мягкое скульптурирование кремом или бальзамом на полтона темнее натурального. Наносите под скулу, на виски и под челюсть, растушевывая до исчезновения в мягкую тень.

Тёмный контур с бледной помадой. Контрастное обрамление привлекает внимание к линии, а не форме губ. Лучше использовать карандаш под тон губ или помады. Легкими штрихами очертите высшие точки и центр нижней губы, затем слегка растушуйте кончики пальцем. Добавьте немного блеска или бальзама в центр для мягкого эффекта.

Полное матирование и "ледяной" хайлайтер. Сильно матовая кожа может казаться стильной, но чрезмерное использование пудры убивает естественность и подчеркивает текстуру. Лучше быть избирательной: закрепите пудрой боковые стороны носа, подбородок, центр лба. При этом наносите пудру точечно легкой кистью, стряхнув с нее все лишнее. Для сияния перейдите на кремовые или бальзамные хайлайтеры в оттенках шампанского или мягкого золота и аккуратно наносите их там, где свет естественно падает - на высокие скулы, точку на переносице, возможно, легкий штрих на надбровной дуге.

Подводка "енот" и слипшиеся, опущенные ресницы. Толстая черная линия по всему веку плюс несколько слоёв сухой, комковатой туши тянут глаз вниз и визуально закрывают его. Попробуйте вместо этого: приподнимать и подчеркивать. Проведите карандашом по верхней слизистой темно-коричневого или мягко-черного оттенка. Нижнюю линию ресниц оставьте чистой. Завейте ресницы и используйте удлиняющую тушь с гибкой щеточкой.

