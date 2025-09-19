США обещают относиться к оккупированным частям Украины так, как относились к странам Балтии в 1940-80-х годах.

Украине придется смириться с реальностью, в который Россия уже оккупировала большую часть Донбасса, но это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими территориями. Об этом в интервью The Telegraph заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

Он подчеркнул, что "Трамп не торгует украинской землей", и в территориальных вопросах последнее слово за Киевом. Однако Келлог призвал "быть реалистами".

"Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская - на 98%. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре", - заявил спецпредставитель Трампа.

Видео дня

В этом контексте он привел пример трех балтийских стран, которые СССР оккупировал в 1940 году. США не признали их частью Советского Союза юридически, но "де-факто они были частью СССР".

"То же самое и здесь", - сказал Келлог.

Комментируя нежелание Трампа вводить жесткие санкции против России, несмотря на уже несколько ультиматумов с пропущенными дедлайнами, Келлог объяснил ситуацию намерением президента США "дать дипломатии все шансы". Что касается неуступчивости России, то, по мнению Келлога, проблема заключается в том, что Путин не понимает реального положения дел.

"Его вводят в заблуждение. К сожалению, он думает, что выиграет эту войну, но это не так. Поэтому Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты", - сказал спецпредставитель президента США.

По словам Келлога, Трамп раздражен этой ситуацией, потому что считал, что его личные отношения с Путиным позволят быстро заключить мир.

"За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем публично", - заверил Келлог.

Война в Украине: политика США

Как писал УНИАН, накануне президент США пожаловался на то, что Путин его "подвел". По словам Трампа, он действительно верил, что закончить войну будет делом 24 часов, но все оказалось гораздо сложнее.

Однако разочарование Путиным до сих пор так и не заставило Трампа предпринять жесткие действия в отношении России. Президент США прямо заявил журналистам, что время давить на Кремль еще не пришло.

Вас также могут заинтересовать новости: