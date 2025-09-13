Правила начисления пенсий регулирует Пенсионный Фонд Украины.

В Украине всем людям, у кого есть соответствующий статус, начисляется пенсия по инвалидности - 3 группа получает выплаты так же точно, как вторая и первая. Узнайте, вырастет ли пенсия по инвалидности в Украине осенью 2025 года.

Какой будет пенсия по инвалидности 2025 в осенний период

По данным ПФУ, пенсия по инвалидности может быть назначена только тем людям, которым установлен соответствующий статус. Группу, причину, время установления и срок определяет медицинская комиссия. Вторую группу дают, если у человека диагностированы серьезные нарушения в организме, он не может сам себя обслуживать или делает это с трудом, однако сохраняет частичную самостоятельность.

На сайте Пенсионного Фонда сказано, какая пенсия по инвалидности 2 группы в Украине будет начислена, если человек имеет от одного года до пятнадцати лет трудового стажа. Для того чтобы рассчитать эту цифру, важно знать, какая была бы у человека пенсия по возрасту, от нее отнять 90%. Имея на руках такие данные, можно понять, какой будет пенсия по 2 группе инвалидности в Украине. К примеру, если человек выяснил, что по возрасту он бы получал 5 000 гривень пенсии, то по инвалидности ему начислят 4 500 гривень.

Кроме гражданских лиц, на выплаты могут рассчитывать и военнослужащие. Материальная помощь от государства для защитника "с группой" будет назначена, если человек приобрел инвалидность, пока служил или через три месяца после окончания службы. Также пенсию могут назначить, если инвалидность наступила и позднее, чем через три месяца, но из-за заболевания, возникшего в период службы.

ПФУ, ориентируясь на законодательство Украины, определяет, какой будет военная пенсия по инвалидности - 2 группа, например, означает, что человек получит выплаты в размере 80% от денежного обеспечения, если он воевал. В случае, когда военнослужащий получил инвалидность во время войны, но не из-за своего участия в боевых действиях, сумма выплат окажется немного меньше - 60% от денежного обеспечения.

Согласно законодательству, вне зависимости от того, где и как гражданин получил заболевание, а затем и соответствующий статус из-за войны, минимальная пенсия в Украине по инвалидности не может быть меньше 13 822 гривень для второй группы.

