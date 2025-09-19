В Украине представили управляемый искусственным интеллектом многофункциональный тяжелый наземный тяжелый роботизированный комплекс VATAG. Как отмечает военный портал Defense Express, VATAG был продемонстрирован во время инвестиционного саммита в сфере оборонных технологий Brave1 Defense Tech Valley 2025.
Отмечается, что VATAG, имея запас мощности, высокую проходимость и современные системы управления, может выполнять полный спектр задач на современном поле боя - от логистики и инженерных работ до полноценного участия в боевых операциях, включая интеграцию и транспортировку вооружения.
Этот НРК оснащен гибридной силовой установкой для длительной автономности и способен транспортировать более двух тонн полезного груза. Платформа работает с интегрированными системами искусственного интеллекта, технологиями машинного обучения, которые обеспечивают автономные функции навигации и управления миссиями.
Анатолий Никитин, представитель компании-разработчика, руководитель проекта VATAG отметил, что ключевой целью, которой пытались достичь разработчики этого НРК, было сохранение жизни воинов - через передачу рисковых процессов роботизированным системам.
"Благодаря примененным разработчиками решениям, в частности глубокой интеграции ИИ, ориентированию на автономность, живучесть и совместимость с имеющимися в распоряжении украинских военных средствами, VATAG является основой целой экосистемы H-UGV - тяжелых наземных роботизированных комплексов различного назначения", - отмечается в сообщении.
По словам Никитина, кроме непосредственно НРК, в состав такой экосистемы уже входят универсальный боевой модуль собственной разработки, оснащенный автоматической 25-миллиметровой пушкой, и программно-аппаратные решения ИИ для дальнейшего повышения автономности: от навигационных задач до элементов поведенческого принятия решений на поле боя.
Представитель компании-разработчика отметил, что дорожная карта развития проекта предусматривает расширение полезной нагрузки платформы, ее совместимости с другими средствами и масштабируемость под различные сценарии миссий.
Кроме того, руководитель проекта рассказал, что для приведения в движение VATAG используется гибридная силовая установка, которая имеет низкий расход топлива и может обеспечивать передвижение НРК в режиме тишины, только на электротяге - для обеспечения скрытых действий.
Эта же гибридная силовая установка может использоваться как своеобразный мобильный павербанк подразделения для поддержания устойчивости связи, логистики и выполнения других полевых задач.
Разработчики уже интегрировали в НРК VATAG современные решения, обеспечивающие устойчивую связь и помехоустойчивость. В частности, многоканальные резервирующие системы связи с автоматическим выбором оптимального канала для непрерывной телеметрии и управления обеспечат выполнение поставленной задачи в условиях активного применения врагом средств радиоэлектронной борьбы.
Среди прочего, в VATAG реализована автономная навигация без GPS с автоматическим выбором маршрута, обходом препятствий и режимом конвоя. Одним из направлений совершенствования экосистемы VATAG также является расширение боевых возможностей за счет интеграции вооружения и универсальных боевых модулей.
По словам Никитина, платформа VATAG уже готова к серийному производству со значительным темпом выпуска готовых изделий и их интеграции в современную информационно-боевую среду Вооруженных сил Украины.
Оружие Украины - последние новости
Ранее производитель дронов из Харькова Алексей Завражный в интервью УНИАН рассказал, что несмотря на эпизодическое использование наземных роботизированных комплексов при проведении штурмовых действий, пока "штурмодроны", которые бы эффективно вели наступательный бой, остаются больше фантастикой, чем реальностью.
В то же время он отметил, что работа над усовершенствованием наземных военных роботов активно ведется. Хотя эксперименты со штурмовыми дронами и продолжаются, впрочем основное внимание все же уделяется беспилотным летательным аппаратам.
В свою очередь Business Insider писал, что Украина начинает производить оружие в НАТО, чтобы уберечь заводы от ракет РФ. Отмечается, что первой площадкой для этого стала Дания. По словам министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена, теперь "производство не может быть остановлено российскими атаками".