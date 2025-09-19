Ведущая поделилась новыми фотографиями в своем блоге.

Известная украинская телеведущая, актриса и инфлюенсер Леся Никитюк поделилась трогательными моментами своей жизни. В частности в кадр попал ее маленький сын.

В своем блоге в Instagram звезда фильма "Песики" выложила карусель свежих фотографий. На них можно заметить и первенца Леси, которому недавно исполнилось 3 месяца. Звездная мама сфотографировала ножки мальчика, которые были обуты в стильную обувь - черно-белые кроссовки Nike.

На других фото можно заметить песика ведущей Рафика породы вест-хайленд-вайт-терьер, который серьезно контролировал ситуацию в машине Porsche Cayenne. На одном из кадров красовалась и сама Леся. Звезда была одета в темное мини-платье с длинными рукавами, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

Видео дня

"Фотоподгончик для вас", - лаконично подписала эту подборку Никитюк.

Также инфлюенсер немного пообщалась с поклонниками в stories, где дала понять, что до сих пор не может поверить в то, что стала мамой.

"Никогда не думала, что буду с ребенком гулять в парке - это раз, своим ребенком - это два", - сказала она.

Напомним, что недавно Леся Никитюк впервые за долгое время показалась со своим женихом-военным Дмитрием Бабчуком. Они очаровали поклонников совместным селфи.

Вас также могут заинтересовать новости: