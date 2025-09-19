Значительная часть специалистов склоняются к мнению, что российские дроны "заблудились" под влиянием украинского РЭБ.

Несмотря на грозную риторику об агрессивном поведении Москвы, в НАТО нет единства относительно того, чем на самом деле было вторжение российских дронов в Польшу. Есть веские причины считать этот инцидент случайностью, а не умышленным действием, пишет CNN.

Украина и Польша публично заявили, что вторжение российских дронов было преднамеренным, с чем соглашаются и некоторые другие европейские страны. Но не на публику высокопоставленные военные, представители спецслужб, дипломаты и политики стран НАТО признаются, что все далеко не так однозначно.

"Это не значит, что это не было опасно. Безусловно, что-то изменилось в том, как Кремль думает о своей толерантности к риску при нацеливании [на Украину]", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник западной разведки.

Но имеющиеся данные о польском инциденте являются неоднозначными для интерпретации. Неназванный военный чиновник США, работающий в Европе, оценил вероятность преднамеренной атаки как "50 на 50".

По словам неназванного высокопоставленного представителя одной из западных разведок, схема полета дронов свидетельствует о том, что они сбились с курса и пытались восстановить сигнал GPS после того, как подверглись воздействию украинских систем РЭБ.

Отсутствие взрывчатки на российских дронах можно интерпретировать, как желание России исследовать польскую противовоздушную оборону, не рискуя получить жесткий ответ. Но надо учесть, что и по Украине Россия запускает много "пустых" дронов, назначение которых - отвлекать на себя внимание украинской ПВО, пока снаряженные взрывчаткой дроны направляются к цели.

Большое количество беспилотников, залетевших в Польшу, тоже вряд ли можно считать доказательством умышленных действий, ведь это была лишь маленькая часть из тех сотен дронов, которые Россия запустила по Украине той ночью, отметил высокопоставленный чиновник западной разведки.

"Высокопоставленный чиновник западной разведки сообщил CNN, что они "склоняются" к оценке, что инцидент был непреднамеренным, даже когда они осуждают его как тревожный признак того, что Кремль стал более безрассудным. Источник в США, знакомый с разведывательными данными, согласился", - пишет CNN.

Однако другой военный чиновник США и один чиновник Конгресса, знакомый с разведывательными данными, наоборот считают появление российских дронов в Польше преднамеренным.

Как писал УНИАН, после инцидента с российскими дронами Украина и Польша договорились создать совместную рабочую группу для передачи полякам украинского опыта борьбы с российскими дронами.

Также мы рассказывали, что Европейский Союз намерен потратить миллиарды евро на создание "антидронной стены" с использованием технологий, которые хорошо себя показали в Украине.

