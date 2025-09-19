В Украине снова начала дешеветь морковь: сколько сейчас стоит килограмм

Уборочная кампания активно продолжается, и предложение моркови на внутреннем рынке растет.

Цены в Украине на морковь сейчас в среднем на 15% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели. Производители предлагают овощ по 6-13 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

До этого в течение месяца цены на морковь оставались относительно стабильными. Заметное удешевление овоща сейчас объясняют слабой активностью со стороны покупателей, в то время как фермерам необходимо реализовывать достаточно большие объемы товара.

Избыток продукции сохраняется на рынке моркови в течение последних нескольких недель. В ближайшее время подорожание овоща маловероятно, поскольку предложение его на рынке избыточное, а уборочная кампания в стране продолжается.

Видео дня

С учетом нового ценового спада морковь в Украине сейчас стоит в среднем на 35% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Корнеплод в АТБ сейчас стоит 10,89 грн/кг.

В Varus овощ продают за 10,9 грн/кг.

Килограмм моркови в Сильпо можно найти за 12 гривен

Цены на продукты в Украине - последние новости

Постепенно снижается цена в Украине и на картофель. Это связано с тем, что в основных регионах производства в разгаре уборочные работы и поставки картофеля поздних сортов на рынки увеличиваются.

В то же время заметно выросла отпускная цена на огурцы. Предложение их на внутреннем рынке уменьшилось, а выращенные в открытом грунте огурцы практически перестали поступать в продажу.

Вас также могут заинтересовать новости: