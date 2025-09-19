Как узнать, какие приложения используют камеру и микрофон вашего смартфона

Одно невнимательное разрешение может обернуться серьезными последствиями – вплоть до сбора ваших личных данных.

Сегодня смартфон – это не просто телефон, а универсальное устройство: мы фотографируем, общаемся по видеосвязи, записываем голосовые сообщения и даже используем камеры для сканирования документов. Однако вместе с удобством возникает и риск: некоторые приложения могут получать доступ к камере или микрофону без реальной необходимости.

В худшем случае это может означать слежку и доступ к вашим личным данным, в более безобидном – просто избыточные разрешения, которые вы выдали по привычке после установки нового приложения на смартфон.

В случае с современными смартфонами определить, что какое-то приложение в настоящий момент использует вашу камеру и/или микрофон, несложно. На iPhone в углу загораются точки: зеленая – запущенная на iPhone программа использует камеру, оранжевая – микрофон. В Android (начиная примерно с версии 12) появляется похожий индикатор в статус-баре.

На некоторых устройствах с Android это можно отследить в режиме реального времени, проверив активность в конкретные часы. Для этого перейдите по пути: "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Панель управления разрешениями". Выберите камеру или микрофон, и увидите все последние действия.

Если какое-то приложение вызывает подозрение, отзовите у него разрешение через "Управление разрешением". Когда программа попытается использовать камеру или микрофон, вы получите запрос снова.

Если же хотите проверить, кто в теории может "подглядывать" или "подслушивать, то вот как это сделать.

Как проверить на iPhone:

Зайдите в "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность".

Выберите "Микрофон" или "Камеру".

Отключите ненужные разрешения.

Как проверить на Android:

Зайдите в "Настройки" → "Конфиденциальность и безопасность" (или похожий раздел – иногда может называться Разрешения, Приватность, Диспетчер разрешений).

Найдите меню, отвечающее за камеру или микрофон. Перейдя в него, вы увидите список приложений, которым прямо сейчас выданы разрешения.

Снимите разрешения у приложений, которым не доверяете.

Даже если вы отключите доступ не тому приложению, ничего страшного не произойдет. При следующем запуске смартфон попросит разрешение заново, и вы сможете решить, стоит ли его дать.

