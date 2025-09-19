Не только Словакия и Венгрия: восемь стран ЕС продолжают покупать российский газ

Сколько российского газа покупает каждое из государств-членов блока не сообщается.

Восемь стран ЕС продолжают покупать российский газ, сообщила пресс-секретарь ЕС по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает The Guardian.

По ее словам, кроме Венгрии и Словакии российское "голубое топливо" потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия. При этом пресс-секретарь не уточнила, какой объем российского газа импортируется каждой из стран данной восьмерки.

Впрочем импорт российского газа странами ЕС уже в 2027 году может прекратиться. По информации источников издания Bloomberg, в рамках 19-го пакета санкций блок может на год ускорить отказ от российского "голубого топлива", который предварительно планировался с 1 января 2028 года. Однако пока неизвестно, принято ли соответствующее решение.

Отказ ЕС от российского газа

Как сообщал УНИАН, ЕС 18 июня 2025 года представил план отказа от российского газа, который предусматривал, завершение поставок "голубого топлива" из страны-агрессора 1 января 2028 года.

Венгрия долгое время была категорически против отказа от российского газа и вместе со Словакией вставляла палки в колеса антироссийским энергоинициативам. Однако 9 сентября Венгрия подписала 10-летнее соглашение об импорте "голубого топлива" из альтернативного источника, а также, по словам главы внешнеполитического ведомства страны Петера Сийярто, ведет переговоры о дополнительном импорте не российского газа. Но окончательное "прощай" российскому газу в Будапеште пока не готовы сказать.

В то же время после призыва президента США Дональда Трампа отказаться от импорта российских энергоносителей, ЕС ускорил "окончательное прощание" с российским газом и представил новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта сжиженного газа РФ.

