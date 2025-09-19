Звезды вместе вели популярное развлекательное шоу.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по ролям в "Сумасшедшей свадьбе 2", "Анке из Молдаванки" и "Любви и пламени", неожиданно показала архивное фото с телеведущим Юрием Горбуновым. Этому кадру 15 лет.

В своем блоге в Instagram Катя рассказала о недавнем своем визите к бабушке. В гостях у родного человека она нашла настоящий архив. Как оказалось, женщина долгое время хранила у себя постер из шоу "Суперзвезда", в котором участвовала Екатерина.

"Бабушка хранит меня... Ну это можно выдержать? "Суперзвезда"... Ну молодые, красивые. Нет, ну сейчас намного лучше конечно", - с юмором отметила Кузнецова.

На кадре 2010 года можно заметить 23-летнюю Екатерину в красном платье рядом со своим соведущим по проекту "Суперзвезда" 40-летним Юрием Горбуновым, который был одет в черно-белый костюм. Оба держат в руках микрофоны.

Напомним, что недавно Екатерина Кузнецова сообщила о разрыве со своим гражданским мужем, российским бизнесменом Максимом Аплиным, с которым прожила вместе почти восемь лет. Пара разошлась мирно и без скандалов. Актриса отметила, что с уважением относится к своему экс-партнеру, но при определенных обстоятельствах была вынуждена поставить точку в отношениях.

