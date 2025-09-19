Сын Юрия Рыбчинского предупредил исполнительницу, что она "в опасности".

Украинская певица Тоня Матвиенко может столкнуться с серьезными проблемами с законом из-за того, что без официального разрешения исполняет чужие песни, написанные для ее покойной мамы Нины Матвиенко. Такое заявление сделал украинский композитор, сын поэта-песенника Юрия Рыбчинского Евгений в эфире шоу "Балючі теми".

"Эти песни были написаны для ее мамы. К Нине Митрофановне у нас в семье такое отношение, как к родному человеку. К Тоне такого отношения нет. И у нее будут проблемы не с нами, а с другими авторами", - заявил он.

По его словам, в частности речь идет о композиции "Ой, летіли дикі гуси", автором которой является покойный композитор Игорь Поклад. Как отметил Евгений Рыбчинский, супруга композитора может подать в суд на Матвиенко, так как права на музыку принадлежат ей.

"Тоня ни в одном концерте в память Поклада не участвовала, но ездит и поет его песни. Так не делается. Это называется шара. Оно "на шару" досталось... Она еще не попадала в такие ситуации. Я сразу Тонечку предупреждаю: "Тоня, ты в опасности". Ты должна со Светланой Поклад решить этот вопрос. А с семьей Рыбчинских ты решишь очень просто. Тебе надо набрать и встретиться", - добавил он.

