Рассказываем, как зарегистрировать брак в день подачи заявления, а также какие есть преимущества у брака с военным.

Жизнь продолжается и во время войны - люди влюбляются и вступают в брак. Все больше мужчин становятся военнослужащими, а потому стоит узнать, как с ними узаконить отношения.

Адвокат Александр Дубовый рассказал УНИАН, можно ли заключить брак на расстоянии и как пожениться, если один из пары - военный.

Можно ли военным жениться: как это сделать во время войны

По словам адвоката, на сегодняшний день есть два варианта того, как можно выйти замуж за военного. Первый вариант классический - зарегистрировать брак в органах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Видео дня

Заключение брака в мирное время происходит по истечении одного месяца со дня подачи заявления о его регистрации. Роспись в ЗАГСе в военное время отличается. В соответствии с частью 2 статьи 32 Семейного кодекса Украины, если есть непосредственная угроза для жизни жениха или невесты, брак могут зарегистрировать в день подачи заявления или в любой другой день в течение одного месяца по желанию пары.

"И поскольку сейчас действует военное положение, и угроза для жизни существует постоянно как для гражданских, так и для военных, то, руководствуясь этой нормой законодательства, брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления новобрачными", - отметил Дубовый.

Он добавил, что существует также второй вариант регистрации брака - можно воспользоваться услугой брак онлайн, которая есть в "Дії". Регистрация происходит онлайн, то есть военный в это время может даже находиться на службе. Свидетельство о браке в течение суток после его регистрации появляется в "Дії". Также бумажный документ можно получить средствами почтовой связи.

Ранее существовал еще и третий вариант - брак мог зарегистрировать командир воинской части. Полномочия регистрировать брак были предоставлены командирам воинских частей постановлением Кабинета министров №213 от 7 марта 2022 года. Это постановление утратило силу в конце октября 2024 года, именно тогда, когда появилась возможность регистрировать брак через "Дію".

В то же время, отмечает адвокат, если военный хочет лично присутствовать на церемонии регистрации брака в органах ГРАГС, то он должен подать рапорт о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. Есть еще один вариант - военнослужащий может жениться во время пребывания в ежегодном основном отпуске.

"Чтобы получить отпуск по семейным обстоятельствам или ежегодный основной отпуск, военный должен подать соответствующий рапорт на имя своего непосредственного командира. Такие рапорты рассматриваются в течение 14 дней. Оформить брак без жениха, например, по доверенности, невозможно. Такой брак, в соответствии со статьей 48 Семейного кодекса Украины, будет признан незаключенным", - объяснил он.

Если военный не может лично явиться в органы ГРАГС, то пара имеет возможность зарегистрировать брак онлайн через "Дію".

Какие преимущества дает брак с военнослужащим

Мы также узнали у Дубового, какие выплаты положены военнослужащим при заключении брака. Однако оказалось, что специальных выплат для этого не предусмотрено. В то же время военные могут получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Основания для такой выплаты каждый год определяет министр обороны. В 2025 году было отдельное поручение министра обороны, в котором был указан перечень оснований, по которым военные могут претендовать на материальную помощь.

Одно из оснований для получения материальной помощи - это рождение ребенка. А именно за заключение брака выплата такой помощи не предусмотрена.

"Для заключения брака в органах ГРАГС военнослужащему может быть предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам. Такой отпуск может длиться до 10 календарных дней. Во время действия военного положения он предоставляется с сохранением основных видов денежного обеспечения.", - поделился адвокат.

По его словам, брак с военным дает преимущество, и не одно. Например, супруге военнослужащего ежегодно основной отпуск по ее желанию предоставляется в удобное для нее время одновременно с основным отпуском мужа-военнослужащего. То есть работодатель не может отказать супруге военнослужащего в предоставлении отпуска именно в то время, когда у нее он совпадает с отпуском мужа.

Как рассказал Дубовый, также женам мужчин, которые были призваны на службу в армию во время мобилизации, в случае невыполнения обязательств по пользованию кредитом не начисляются штрафные санкции - пеня и проценты за пользование кредитными средствами. Есть исключения - штрафные санкции начисляются, если кредитные договоры касаются приобретения автомобилей или имущества, отнесенного к объектам жилищного фонда (жилые дома, квартиры, объекты незавершенного строительства и т.п.).

"Еще, если жена военнослужащего вынуждена расторгнуть трудовой договор с работодателем в связи с переводом ее мужа на службу в другую местность, то по месту работы ей выплачивается денежная помощь в размере среднемесячной заработной платы. И также при временной потере трудоспособности больничные оплачиваются женам военнослужащих в размере 100% среднемесячной заработной платы, независимо от страхового стажа", - добавила он.

Кроме того, женам военных к общему стажу работы, необходимому для назначения пенсии по возрасту, засчитывается период проживания вместе с мужем в местностях, на территории которых у них не было возможности трудоустроиться по специальности. Но засчитать в стаж могут не более 10 лет.

справка Александр Дубовый Адвокат Александр Дубовый учился в национальном университете "Одесская юридическая академия" в Киеве. Руководитель Адвокатского бюро "Олександра Дубового" (создано в 2020 году), которое специализируется на военном праве и занимается вопросами пересечения границы. Его опыт работы в юридической сфере уже составляет 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: