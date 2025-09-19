Генерал-лейтенант видит в действиях Путина определенные сходства с Гитлером.

Российского диктатора Владимира Путина уже несколько раз разоблачали, заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог, пишет The Telegraph .

По мнению Келлога, противостоять Путину можно с помощью силы и принуждения.

"Путин агент КГБ, он никогда не переставал быть таковым. Он не понимает Запад. Он притворяется, что не разговаривает на английском, но на самом деле разговаривает, и мы уже несколько раз его разоблачали. Он манипулятор. Единственное, что может противостоять этому, - это сила, власть и принуждение", - сказал генерал-лейтенант.

Келлог также ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с мнением бывшего вице-президента США Майка Пенса, что если России все же удастся завоевать Украину, тогда она перейдет к нападению на страну НАТО.

"Безусловно. Путина и Россию нужно рассматривать как экспансионистское государство. Он хочет возродить Российскую империю - достаточно взглянуть на историю. Дайте ему палец, и он откусит всю руку", - считает Келлог.

Спецпредставитель президента США сравнил Путина с Гитлером и увидел определенные аналогии войны в Украине со Второй мировой.

"Это напоминает мне Вторую мировую войну. В 1938 году в Мюнхене Гитлер заявил, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас", - поделился он в интервью.

Издание также указало мнение Келлога, какие сейчас имеет цели страна-агрессор в Украине.

"Путин, несомненно, будет пытаться захватить весь Донецк и Луганск. Следующими могут стать южные регионы Херсон и Запорожье. Но из того, что мы видели до сих пор, их можно захватить только шаг за шагом, и потери будут огромными", - отметил генерал-лейтенант.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа занять "четкую позицию" относительно прекращения войны в Украине и санкций против России. Зеленский отметил, что хочет иметь документ, который поддержат США и все европейские партнеры до того, как будет завершена война. Он добавил, что для того, чтобы это произошло, нужна четкая позиция президента Трампа.

Также мы писали, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время визита в Киев заявил, что Россия на самом деле не побеждает на поле боя. Кэллог рассказал, что именно это он сказал Трампу и это мнение поддержал глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Генерал-лейтенант в отставке добавил, что Путин может говорить, что побеждает, сколько угодно. Келлог отметил, что если бы это была правда, тогда Путин бы уже был в Киеве.

