Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал самые модные свитера осени 2025 года. В своем Instagram он поделился подборкой стильных моделей.

"Все мы обожаем свитера, и вот уже совсем скоро придет похолодание! Поэтому самое время начать думать о новых осенних коллекциях, которые уже появились в магазинах. Если еще не определились, какой свитер носить в этом сезоне, смотрите и выбирайте свой вариант", - отметил он.

Модные свитера 2025 - какие модели выбрать и как носить

По словам дизайнера, вот какие основные свитера осени 2025 года точно должны быть в гардеробе каждой модницы:

Свитера с высоким горлом. Как отметил Андре Тан, высокий воротник - это не только тепло, но и стиль. Он посоветовал выбирать кашемир или мягкий трикотаж для комфортных осенних прогулок. По его словам, такой свитер красиво сочетается и с джинсами, и с кожаными юбками. Он добавил, что это классические объемные свитера, которые добавляют шарма даже самым простым образам, а также подходят и для прогулок, и для работы.

Свитера крупной вязки. Дизайнер акцентировал, что эти модели выглядят как теплые прекрасные объятия и точно не оставят вас безразличными. По его словам, крупная вязка добавляет текстуры и фактуры образам. Сочетать эти свитера также очень легко с джинсами и юбками. Выглядит стильно и уютно.

Свитера с оригинальными деталями. Это хит нынешнего сезона, подчеркнул Андре Тан. Это могут быть свитера с яркими акцентами, вырезами на плечах, объемными манжетами, оригинальным декором. Все, что привлекает внимание, - в тренде.

