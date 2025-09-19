Иногда пассажиры думают, что все предоставленные в пользование на время поездки предметы автоматически становятся их собственностью.

Некоторые пассажиры украинской железной дороги пытаются прихватить на память из поезда что-то, что "плохо лежит". Чаще всего украсть пытаются штатную посуду, но не только ее, рассказал черкасскому медиа "18000" проводник одного из поездов "Укрзализныци".

Мужчина уже много лет работает на железной дороге, в последнее время - проводником в купейном вагоне. И клептомания пассажиров для него является личной проблемой, поскольку стоимость всех пропавших предметов высчитывают именно из его зарплаты.

"В основном стаканы, подстаканники пытаются [украсть]. Ну, это получается на память. Они хотят потом похвастаться, что я ехал, допустим, [поездом] Одесса-Киев или Львов, потому что у каждой железной дороги свой логотип", - рассказал железнодорожник.

По словам проводника, некоторые пассажиры пытаются украсть не только мелкие предметы, но даже целые постельные комплекты.

"У меня вот бабушка ехала, интересная бабушка, такой божий одуванчик. Я знаю, что я кому выдавал, отмечаю. У меня оно в документации, а прихожу - нет, она не сдает. Соседи показывают те, что в купе, - в сумке. Говорю, женщина, извините. Она: "А я купила". Говорю: "Извините, вы купили на проезд пользоваться, это разовая услуга", - рассказал проводник

В конце концов при моральной поддержке других пассажиров бабушку удалось убедить, что постельный комплект предоставляется пассажирам в пользование на время поездки, а не передается навсегда.

Впрочем, бабушка была не такой уж уникальной. По словам проводника, у него были случаи, когда пассажиры пытались украсть мелкие элементы постельного комплекта, такие как полотенца.

Что пассажиры забывают в поездах

Пассажиры на железной дороге чаще забывают вещи в поезде, чем пытаются что-то украсть.

Как писал УНИАН, в "Укрзализныце" недавно рассказали о наиболее странных вещах, которые находили в вагоне после того, как пассажиры его покинули.

Кроме наушников, ключей, документов, кошельков и сумок пассажиры теряли и разные интересности. Например, шлем для кота, деревянный меч и портмоне с фото Степана Бандеры.

