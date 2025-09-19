Украина начинает производить оружие в НАТО, чтобы уберечь заводы от ракет РФ, - BI

Украина переносит оборонное производство в Данию: первый завод будет производить ракетное топливо для ВСУ.

Украина начала переносить часть оборонной промышленности в Европу, чтобы обезопасить ее от российских ракет и усилить сотрудничество со странами НАТО. Первой площадкой стала Дания, пишет Business Insider.

В начале сентября Министерство промышленности и финансов Дании сообщило, что украинская компания Fire Point переносит часть производственных процессов в страну. Там она планирует изготавливать ракетное топливо и другие компоненты для обороны Украины.

Это стало первым этапом инициативы "Строим для Украины", на которую Дания выделила более $50 млн.

Почему это важно

Украинские предприятия становятся постоянными мишенями российских ракет и дронов.

Производство в ЕС делает невозможным удары по нему без риска прямого столкновения России с НАТО.

Дания получит доступ к уникальному опыту украинских производителей, которые работают в условиях большой войны.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что теперь "производство не может быть остановлено российскими атаками".

Гендиректор Национальной ассоциации оборонной промышленности Сергей Гончаров отметил, что это уменьшает риски для украинских компаний и открывает возможности для масштабирования производства. Он отметил:

"Украинцы могут предоставить свои знания, технологии и опыт для совместного производства за рубежом".

Перспективы стратегии

Сейчас в проекте участвует только Fire Point, но планируется привлечение и других украинских компаний, производящих гаубицы, ракеты, дроны и системы связи.

Дания рассматривает сотрудничество как способ укрепить собственную оборону, а НАТО - как возможность перенять украинскую скорость и инновационность.

Другое сотрудничество с Данией

Как сообщал УНИАН, Дания начинает новую программу поддержки на 375 млн евро для Украины. Эта программа является интеграционным проектом и должна внести вклад в демократические и институциональные реформы, необходимые для сближения с Европейским Союзом.

Кроме того, в 2023 году Дания создала специальный инвестиционный фонд, ориентированный на поддержку гражданских предприятий Украины. В частности тогда сразу было объявлено об утверждении финансирования для двух пилотных проектов в сфере сельского хозяйства и агропереработки.

