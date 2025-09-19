Залет 'Шахедов' в город свидетельствует о недостатке ресурсов для обороны неба, - Криволап

Он рассказал, чего не хватает нашей обороне, чтобы эффективно противостоять этим целям.

Вражеские дроны-разведчики и дроны-обманки не должны залетать в города, настаивает авиационный эксперт Константин Криволап. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя объявление тревоги в столице вчера, 18 сентября, в связи с обнаруженным практически в центре города российского дрона.

"Что-то такое творится, что над нашим городом постоянно летают дроны-разведчики, просто дроны и "Шахеды". 2 сентября около 40 "Шахедов" и дронов кружили над Киевом. Вообще, дроны в город залетать не могут. Это может быть такой крайние случай, что залетел дрон, а у нас они уже залетают постоянно", - отметил Криволап.

По его словам, это свидетельство существенной нехватки ресурсов для противостояния дронам.

"Или нам не хватает людей в малых огневых группах, или у нас добровольные формирования территориальных общин не работают, или у нас не могут организовать легкомоторную авиацию, чтобы сбивать дроны задолго до того, как они прилетают в город. Или у нас закончились патроны, чтобы мы могли сбивать эти дроны", - говорит Криволап.

Он отметил, что нам надо сейчас не "увлекаться" только дронами-перехватчиками, а привлекать для борьбы с вражескими дронами и лекомоторную авиацию, которая может выявлять вражеские дроны. Да и вообще работать над концепцией борьбы с этими средствами воздушного нападения, которой до сих пор нет.

"Потому что уже и днем дроны залетают. А где дроны-перехватчики, когда был массированный залет развед-дронов 2 сентября, или вчера, когда дрон обнаружили над Лукьяновкой? Если что-то летает над городом, это не может быть просто так. Потому что когда "Орланы" летают над городом, они обнаруживают наши объекты - военные, промышленные, гражданские и т.д. И все это потом используется врагом во время ракетных атак", - подчеркнул авиаэксперт.

Криволап подчеркнул, что и "Орлан"-разведчик, и "Герберу", которая тоже может быть разведчиком, можно подавить РЭБом, или же уничтожить еще до города.

По словам Криволапа, россияне сейчас активно работают над тем, чтобы увеличивать атаки дронами. Строят для этого новые пусковые площадки, в том числе с защищенными подземными складами для дронов, увеличивают производство беспилотников, модернизируют их.

"И "шахед" становится основным оружием этой войны. Он показал, что действует достаточно эффективно. И россияне идут в разных направлениях по отношению к изменениям "шахедов". Это и дополнительный двигатель - реактивные "шахэды", это и модернизация "мозга" "шахедов", когда там может появляться искусственный интеллект, и управление роями, когда куча дронов будет идти на одну точку, истощая все средства ПВО. То есть я начинаю сильнее вопить и говорю власти: надо серьезно пересматривать оборону. С отсутствием концепции борьбы с "шахедами" мы будем много терять", - резюмировал Криволап.

Как сообщал УНИАН, ранее Криволап заявлял, что в сфере дальнобойных дронов Россия имеет преимущество. Он отметил, что в 2022-23 годах преимущество в сфере беспилотников было за Украиной. Однако сейчас возможности сторон становятся более похожими, и явного доминирования на фронте не имеет ни одна сторона. Касается это как технических характеристик БПЛА, так и их количества. При этом, подчеркнул он, в сфере именно дальнобойных дронов враг таки имеет преимущество. Оккупанты активно развивают производство "Шахедов" и "Гербер".

Он привел цифры по производству россиянами этих моделей БПЛА. Так, в 2023 году Россия производила около 300 "Шахедов" в месяц, а в июне 2025 года эта цифра стабильно составляет 2-3 тысяч единиц ежемесячно. В планах российского военно-промышленного комплекса - достичь производства 4 тысяч "Шахедов" в месяц в октябре 2025 года и 6 тысяч до конца года, что эквивалентно 200 дронам в сутки.

По производству "Гербер" Криволап отметил, что РФ может производить от 5 до 15 тысяч этих беспилотников в месяц.

