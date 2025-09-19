Курс гривни к евро установлен на уровне 48,42 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта осталась без изменений.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,42 гривни за один евро, то есть гривня выросла 36 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,29/41,32 грн/долл., а евро - 48,47/48,49 грн/евро.

В обменниках средний курс доллара сегодня составляет 41,23 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,77 грн/евро, а курс продажи - 48,55 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 19 сентября вырос на 3 копейки и составляет 41,40 гривни за доллар, а курс евро снизился на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро. При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,80 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что курс доллара в Украине до 28 сентября будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, а европейской валюты может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

