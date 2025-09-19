Клип к песне "Атомы" снимали на той же локации, что и кино.

Легенды украинского рока, группа KARNA презентовала саундтрек к антисоветскому экшну "Каховский объект". Видео к треку "Атомы" снимали на той же локации, что и фильм.

Сегодня, 19 сентября, у гуцул-метал группы KARNA состоялась премьера. Музыканты выпустили клип на песню "Атомы", который создали специально к новой украинской ленте "Каховский объект". Фильм совсем скоро выйдет на экраны кинотеатров.

Видеоработа полностью передала атмосферу кино, ведь режиссером Алексей Тараненко, под руководством которого и снимался "Каховский объект". Для съемок он выбрал тематическую локацию - молочная кухня в Киеве, которая была заброшена еще с советских времен. Именно на том месте специально для фильма были созданы декорации тайной лаборатории и отдельные секции воображаемого бункера со дна Каховского водохранилища. Благодаря этому создается иллюзия пребывания участников группы в сюжете киноленты.

Видео дня

Сам коллектив отметил, что были рады наконец воплотить свою мечту в жизнь и объединиться с украинским кино. По их словам, несмотря на серьезную тематику "Каховского объекта", песня "Атомы" на самом деле рассказывает о любви.

"Мы всегда мечтали музыкально попасть в кино. Получилось все очень эпатажно - наша прикарпатская мистика соединилась с хоррором от создателей "Конотопской ведьмы". Все это удвоено на украинскую и антисоветскую/антироссийскую тему этого кино. Но песня, на самом деле о любви, которой нам не хватает в современной жизни страны", - рассказал один из участников группы KARNA Влад Ярун.

