Поступившая сегодня в продажу линейка смартфонов iPhone 17 столкнулась с неожиданной проблемой. Как пишет Bloomberg, темные модели моментально покрываются царапинами и потертостями.

По данным агентства, проблема наиболее заметна у моделей iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. Больше всего царапины возмутили китайских покупателей. Соответствующий хэштег был одним из самых популярных на Weibo, набрав десятки миллионов просмотров.

Также сообщается, что подобные проблемы затронули и черную версию рекордно тонкого iPhone Air.

Bloomberg напоминает, что это первый крупный физический редизайн iPhone за последние годы. Apple утверждала, что новая алюминиевая оболочка получила более устойчивое к царапинам покрытие, но практика показала обратное.

Аналогичные жалобы были и в 2012 году на iPhone 5 и позже – на глянцевый iPhone 7 и "гнущийся" iPhone 6. Официальных комментариев Apple по поводу текущей ситуации с iPhone 17 пока не поступало.

Несмотря на эти жалобы, запуск iPhone 17 сопровождается значительным ажиотажем. Pro-версии раскупают так быстро, что в Азии сроки ожидания уже доходят до 3-4 недель.

Обозреватели отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

