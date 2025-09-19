Новые iPhone 17 Pro "удивили" заметными царапинами в первый день продаж / фото соцсети

Поступившая сегодня в продажу линейка смартфонов iPhone 17 столкнулась с неожиданной проблемой. Как пишет Bloomberg, темные модели моментально покрываются царапинами и потертостями.

По данным агентства, проблема наиболее заметна у моделей iPhone 17 Pro и Pro Max в темно-синем цвете. Больше всего царапины возмутили китайских покупателей. Соответствующий хэштег был одним из самых популярных на Weibo, набрав десятки миллионов просмотров.

Также сообщается, что подобные проблемы затронули и черную версию рекордно тонкого iPhone Air.

Фото iPhone 17 19 сентября 2025
Bloomberg напоминает, что это первый крупный физический редизайн iPhone за последние годы. Apple утверждала, что новая алюминиевая оболочка получила более устойчивое к царапинам покрытие, но практика показала обратное.

Аналогичные жалобы были и в 2012 году на iPhone 5 и позже – на глянцевый iPhone 7 и "гнущийся" iPhone 6. Официальных комментариев Apple по поводу текущей ситуации с iPhone 17 пока не поступало.

iPhone 5 / фото с соцсетей

Несмотря на эти жалобы, запуск iPhone 17 сопровождается значительным ажиотажем. Pro-версии раскупают так быстро, что в Азии сроки ожидания уже доходят до 3-4 недель.

Обозреватели отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

