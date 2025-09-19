Сейчас оккупанты пробуют переправляться на лодках через реку Оскол, но работает наша артиллерия.

Российских захватчиков утопили в трубе, по которой те пытались идти в сторону Купянска, а их попытки переправить силы через реку Оскол на лодках пресекает наша артиллерия. Об этом сообщили в оперативном командовании "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Город - стратегическая цель для врага.

"Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках - большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами", - говорится в сообщении.

Враг действует здесь малыми группами пехоты, часто в гражданской одежде - очередное военное преступление РФ, отмечают военные подразделений из числа войск ОК "Север", которые воюют в составе группировки войск "Север".

Сейчас проводятся контрдиверсионные мероприятия, наши защитники блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах возле Купянска и в окрестностях города.

"Пленные свидетельствуют об отсутствии четкого боевого порядка у рашистов", - отмечается в сообщении.

Командование информирует, что боевые действия здесь динамичные.

"Распространять утверждение об их "полном контроле" - преждевременно", - отметили в ОК "Север".

Ситуация в Купянске - что известно

Как сообщал УНИАН, украинские военные повторно повредили газовый трубопровод, по которому российские оккупанты пытались незаметно добраться до Купянска на Харьковщине, чтобы накопить войска и в конце концов осуществить захват города.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что насыщенность российских диверсионно-разведывательных групп в Купянске очень высока, однако Силам обороны Украины удается их вовремя выявлять и уничтожать.

Россияне не впервые используют трубопроводы. Аналогично они продвигались во время боев за Авдеевку и на финальном этапе боев за Суджу.

По словам Федоренко, Силы обороны сейчас узнали о таких вражеских маневрах с трубой возле Купянска от российских пленных и соответствующим образом отреагировали.

"Был нанесен удар в место, где труба проходит под рекой Оскол, идет по дну. И как следствие, она булькнула", - рассказал военный.

