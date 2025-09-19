Евросоюз может одобрить новые санкции только единогласно, а Венгрия и Словакия угрожают наложить вето.

Европейская комиссия планирует разморозить около 550 млн евро средств ЕС для Венгрии в обмен на согласие премьер-министра Виктора Орбана не блокировать дополнительные санкции против России, пишет Financial Times.

Отмечается, что Евросоюз может одобрить новые санкции только единогласно, а Венгрия и Словакия угрожают наложить вето на эти меры.

Новые санкции, которые обсуждали в ЕС, предусматривают усиление контроля за криптовалютой, банковским сектором и энергетикой, а также ускорение отказа от импорта российского ископаемого топлива до 2027 года.

Премьер-министр Венгрии, который в следующем году будет участвовать в парламентских выборах, неоднократно выступал против уменьшения зависимости своей страны от дешевого импорта энергоносителей из России и неоднократно откладывал принятие санкций против Москвы.

Брюссель заморозил около 22 млрд евро средств ЕС, которые были предназначены для Венгрии в 2022 году, из-за беспокойства относительно независимости судебной власти, прав на убежище, дискриминации ЛГБТ+ и академической независимости.

Но комиссия постепенно разморозила эти средства, чтобы успокоить Орбана. Так, в 2023 году был разморожен транш в размере 10 млрд евро, чтобы Будапешт снял вето на помощь Украине.

В этом году страна получила еще 157 млн евро, воспользовавшись юридической лазейкой, которая позволяет Венгрии переводить замороженные средства на другие программы.

Это та самая лазейка, которую Будапешт пытается использовать снова. Еще в мае Венгрия запросила 605 млн евро в рамках более широкого пересмотра того, как страны тратят свою долю общего бюджета ЕС.

После месяцев переговоров Брюссель готов позволить Будапешту получить большую часть запрашиваемых средств, или около 550 млн евро.

17 сентября стало известно, что страны Европы и США не могут прийти к согласию о введении более жестких санкций против РФ. Сначала европейские правительства давили на Дональда Трампа, чтобы он ужесточил санкционные ограничения, но потом президент США перевернул ситуацию, призвав Европу прекратить закупку российской нефти и ввести пошлины против Индии и Китая.

Также сообщалось, что в Сенате США растет недовольство действиями Трампа, который не позволяет законодателям принять двухпартийный закон о санкциях против России и стран, которые покупают ее нефть.

