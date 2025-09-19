Дрон може нести корисне навантаження до 5 тонн.

Во Львове представили новый подводный украинский дрон TOLOKA, пишет Clash Report.

Сообщается, что он способен преодолевать расстояние в 2000 км и перевозить до 5 тонн груза.

Видео дня

Между тем, в сети сообщают, что эту разработку представили во время крупнейшего в мире инвестсаммита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025.

Отмечается, что дрон TOLOKA 1000 имеет три модификации. В частности отличается размер самого беспилотника - от 4 до 12 м.

Также сообщается, что на выставке кроме TOLOKA были представлены другие беспилотники, наземные станции, военный транспорт и инновационные дроны.

Дрон TOLOKA: что известно

О работе над подводным дроном TOLOKA аналитики Defense Express сообщали в мае 2023 года. Тогда сообщалось о модификации TLK-150 - самого маленького БПЛА из этой серии. Отмечалось, что его размеры меньше, чем дроны-камикадзе, которые есть у Украины. Однако благодаря способности работы под водой, этот дрон имеет меньшую видимость для вражеских радио-локационных станций.

Отмечалось, что разработчики планировали несколько вариантов размера подводного дрона TOLOKA:

TLK-150 - размер корпуса 2,5 м, дальность хода - до 100 км, силовая установка - электродвигатель, масса боевой части (БЧ) или другой полезной нагрузки - 20-50 кг;

TLK 400 - размер корпуса 4-6 м, заявленная дальность хода - до 1200 км, масса боевой части или другой полезной нагрузки - до 500 кг;

TLK 1000 - размер корпуса от 4 до 12 м, заявленная дальность хода - до 2000 км, заявленная масса БЧ или другой полезной нагрузки - до 5000 кг.

Уже в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский показал один из дронов TOLOKA лидерам иностранных государств и международным организациям. О какой именно модификации БПЛА шла речь - неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: