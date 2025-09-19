Под удар попали два влиятельных в Грузии предпринимателя, а также два российских танкера.

Великобритания объявила о новых санкциях, направленных против связанных с Грузией сторонников российского вторжения в Украину. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте британского правительства.

"Поскольку военная устойчивость России ослабевает, Кремль все больше обращается к посредникам в третьих странах для поддержки своих военных и пропагандистских операций, в частности в Грузии", - говорится в пресс-релизе.

Так, санкции наложены на грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который, по данным британского правительства, использует свои медиаплатформы для "распространения пророссийской дезинформации". Вместе с ним наказан и бизнесмен Отар Парцхаладзе, который имеет широкие связи с Россией и высшим руководством партии "Грузинская мечта", которая сейчас руководит Грузией.

Какие именно ограничения к ним применены - не уточняется.

Кроме того, наложены санкции на еще два танкера так называемого "теневого флота", которые транспортировали российскую нефть в грузинский порт Батуми. Этим судам теперь будет запрещено заходить в порты Великобритании, а также будет отказано в доступе в Реестр судов Великобритании.

"Военная машина Путина опирается на международную паутину для распространения лжи и финансирования этой сети. Мы перерезаем еще один спасательный круг, преследуя и сдерживая тех в Грузии, кто поддерживает незаконную войну Путина в Украине. Кремль не должен сомневаться: Великобритания будет продолжать разоблачать теневые сети, поддерживающие Путина", - заявил заместитель главы МИД Британии Стивен Даути.

Как писал УНИАН, в прошлом году в Грузии на парламентских выборах победила партия "Грузинская мечта", которую обвиняют в пророссийском курсе и в фальсификациях во время выборов. Это вызвало массовые протесты, которые были частично подавлены силой, правительство начало репрессии против недовольных.

После этого отношения официального Тбилиси с Западом резко ухудшились. В частности Грузия заявила о замораживании переговоров о вступлении в ЕС.

США ввели санкции против руководителя партии "Грузинская мечта", а Европарламент заявил о непризнании действующей грузинской власти.

