Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что российская угроза Западу преувеличена. Но его словам, несмотря на все заявления лидеров Европы и НАТО по поводу агрессивных планов и действий РФ, он настроен скорее оптимистично.

"Я думаю, что российская угроза иногда преувеличена. Они не добились значительного успеха. Украине удалось отбить территорию, и, на мой взгляд, это указывает на слабость России… Их экономика колеблется, и, я думаю, продолжать войну для них будет сложно. Президент Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, чтобы посадить обе стороны и быть посредником для завершения войны", - заявил он телеканалу Fox Business.

Также Уитакер прокомментировал недавнюю российскую атаку дронами по Польше. Он считает, что, если это был тест, то НАТО его прошло.

"Мы сразу ответили, сбив дроны и направив сильный сигнал. Мы разворачиваем дополнительные средства в Польше и на восточном фланге… Нам нужно продолжать работу над многоуровневой и недорогой ПВО, потому что сбивать дроны-приманки многомиллионными ракетами неэффективно", - добавил посол.

Атака РФ на Польшу

Ранее издание CNN писало, что несмотря на грозную риторику об агрессивном поведении Москвы, в НАТО нет единства относительно того, чем на самом деле было вторжение российских дронов в Польшу. Есть веские причины считать этот инцидент случайностью, а не умышленным действием.

